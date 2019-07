Lidé chodí míň k lékařům. Raději se poradí v lékárně nebo na internetu

Lékárníci: Pacienti chodí častěji k nám než k doktorovi

Praktická lékařka také vysvětluje, že řada pacientů se často spoléhá na internet: „Najdou si tam informace a pak si je buď nechají potvrdit u lékaře, nebo se léčí sami a koupí si něco v lékárně. Často se radí i s farmaceutem.“

„Lékárny jsou nejnavštěvovanější zdravotnické zařízení. Opravdu pacienti častěji chodí do lékáren než do nemocnic nebo do ordinací,“ potvrzuje mluvčí České lékárnické komory (ČLnK) Michaela Bažantová. Z průzkumu komory vyplývá, že do lékáren při obtížích chodí 58 procent nemocných, v roce 2017 to bylo 50 procent. „Opravdu to významně narostlo,“ komentuje čísla Bažantová.

Podle ní stojí za vzestupným trendem dostupnost. „Řada lidí chodí do práce a nechtějí v pracovní době být v čekárně. Raději si dojdou do lékárny odpoledne nebo večer. Navíc nemusí dlouho čekat,“ vysvětluje.

Situaci ulehčuje i fakt, že si nemocní mohou v lékárnách bez receptu vyzvednout takové léky, které byly ještě před deseti lety pouze na předpis. „Týká se to třeba léků na alergii,“ doplnila Bažantová.