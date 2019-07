Lidé si myslí, že na internetu mohou psát, co chtějí. Je to omyl, říká státní zástupce Lata

„Mnohdy pociťujeme jistou bezmoc, když se dostáváme do stavu důkazní nouze způsobené tím, že nám právní řád neposkytuje dostatečné prostředky pro získání důkazů - a to přesto, že onen nenávistný komentář viděly stovky lidí. Agresivita v projevech se v poslední době nebývale zvyšuje, je to nebezpečný jev, kterým se my, státní zástupci, stejně jako policie musíme intenzivně zabývat a důsledně jej postihovat.“

(Lidové noviny, 30. 6. 2019)