Oprava okolí nádrže v Lánské oboře skončila. Policejní vyšetřování zakázky ale pokračuje

Miloš Balák ale všechna obvinění u příležitosti dokončení stavby odmítl a zpochybnil i posudek, kterým se policie zaštiťuje. „Že bych říkal, co má kolik stát, že bych říkal, tady to předražte, to je bohapustá lež,“ ujistil.

V odposleších, které jsou v obvinění citovány a loni v prosinci některé části zveřejnila Mladá fronta Dnes, ale zazněla docela jasná slova od manažera jedné z firem: „Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy. (…) A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude a může se vyfakturovat.“

Miloš Balák pak podle vyšetřovatelů slíbil, že předem dodá jedné z firem zadávací dokumentaci. I to ale šéf lesní správy odmítl. „Lesní správa Lány, ani já, ani nikdo z nás žádné materiály nikdy dopředu nikomu nepředal,“ řekl. Připustil sice, že se se zástupcem jedné ze stavebních firem sešel, podle Baláka to ale bylo kvůli odstřelu v oboře, kam šéf stavební firmy jezdil s kolegy lovit už před nástupem současného ředitele lesní správy.

Oprava svahů u Klíčavy trvala čtyři roky ve dvou etapách. První skončila v roce 2016, druhá nyní. Vznikly více než čtyři kilometry speciálních opěrných zdí, které zároveň plní nároky na ochranu přírody, a 7,5 kilometru zpevněných cest. Záměr vycházel i z požadavků České inspekce životního prostředí z protokolu z roku 2008.