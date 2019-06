Kauza tendrů na nemocnici Náchod je před soudem. Oba obžalovaní vinu odmítají

Státní zástupce oba obžaloval z trestných činů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby. Za to jim hrozí až 12 let vězení i propadnutí majetku. Kraj v kauze vystupuje jako poškozený a žádá náhradu škody ve výši 898 tisíc korun za náklady, které měl se zrušenými tendry.

Stavební firma se ke kauze nechce vyjadřovat. „Metrostav se k potenciálním ani probíhajícím soudním ani přestupkovým řízením nevyjadřuje až do konečných a pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů,“ sdělil mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha.

„Kvalifikační požadavky (navržené obžalovanými) byly skrytě diskriminační a neodůvodněně eliminovaly ostatní uchazeče,“ řekl státní zástupce Petr Kouble. Uchazeči měli například doložit referenční zdravotnické stavby v hodnotě stovek milionů korun, což byl údajně schopen splnit jen Metrostav. Ve prospěch Metrostavu údajně hrály i požadavky na kvalifikaci a odbornost jednotlivých specialistů na stavbě.

Kdyby Metrostav zakázky získal, tak v prvním případě by jím vedené sdružení se společností VCES získalo podle obžaloby neoprávněný zisk 27 milionů korun. U druhého tendru by Metrostav získal zisk 13 milionů korun.

Obžalovaní vinu odmítají

Kmoníček komunikaci s lidmi z Metrostavu vysvětlil tím, že to byli jeho kamarádi. Od jednoho si chtěl nechat potvrdit, že lze tendr podle připravených podmínek vůbec uskutečnit. Sám se v tom prý neorientoval, protože na kraj nastoupil 1. června 2015 a druhý tendr vedení kraje vyhlásilo již šest týdnů poté. Druhému manažerovi Metrostavu prý kamarádsky sdělil „že to má v pořádku“. Obžaloba tvrdí, že mu řekl „mělo by to proběhnout podle scénáře“. Odmítl, že by pracoval ve prospěch Metrostavu. Údajně ani nevěděl, že se Metrostav bude do tendru hlásit.

„Kontakty s Červinským jsem měl jen ryze profesní,“ prohlásil. Na dotaz státního zástupce pak přiznal, že pro Červinského soukromě v jiné věci dělal konzultace, za což mu Červinský poskytl k užívání osobní automobil. Některé dotazy soudu, například ke kvalifikačním podmínkám, vysvětlit nedokázal. Sám je prý nepřipravoval.