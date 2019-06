Jezy berou výrazně méně životů. Nebezpečné úseky řek se pro vodáky daří zabezpečovat

V roce 2012 vznikl projekt www.nebezpecnejezy.cz a jezy se začaly osazovat podkovami a také varovnými cedulemi: „Výsledek je hodně znát, je vidět skokový úbytek. Dříve to bylo i přes deset mrtvých, teď to jsou dva až tři utonulí ročně. Dá se říct, že ročně takhle zachráníme i sedm životů,“ uvedl vodácký instruktor.

Každý jez může být nebezpečný

Mluvčí Vodní záchranné služby (VZS) Daniel Vičan varuje před každým jezem. „I když se může zdát, že je jez mírný a není nebezpečný, opak je často pravdou. Každý jez mění svou charakteristiku v závislosti na množství vody, které aktuálně v řece protéká. Takže jeden den může být relativně bezpečný a druhý už smrtelný.“

Nebezpečné jezy můžou být v podstatě kdekoli. „Nejnebezpečnější v tomhle ohledu je asi Morava, Odra, Sázava. I Vltava může být zrádná,“ uvádí Vičan.

Záchranáři také upozorňují – v jezech se nikdy nekoupejte. „Pokud ale chcete, pamatujte aspoň na to, že bezpečné je to až za takzvanou vývarovou linií. To je rozhraní, kdy už voda z jezu normálně odtéká a nevrací se zpět pod jez. Většinou je to místo, kde už voda není zpěněná. Podle stavu vody to může být pět až osm metrů od hrany jezu,“ vysvětluje mluvčí Vodní záchranné služby.