Na Jandáka přišlo sedm stížností, za urážkami mířenými na novináře si ale stojí

Kontroverzní výroky pronesl Jandák na jednání Rady Českého rozhlasu 24. dubna. „Já přece nemůžu od paní Machalické čekat něco chytrého a inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle odpadu. Nejde to. Vy jste tady jmenovali pana Černého. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Až ho potkám, tak mu ji fláknu. To říkám do záznamu,“ řekl tehdy.

Na projev si rozhlasové radě stěžovalo sedm posluchačů. Rada se ale k jejich stížnostem na středečním jednání postavila neutrálně. „Vítězslav Jandák byl zvolen do Rady Českého rozhlasu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Rada ČRo neovlivňuje a ani nemůže ovlivňovat působení jakéhokoliv člena Rady ČRo v tomto orgánu,“ reagovala písemně na některé z nich.

„Byl to jeho osobní názor, který prezentoval, a na to má právo každý radní Českého rozhlasu, který vystupuje sám za sebe. Pan kolega nekomentoval agendu rady a nehovořil jménem rady,“ okomentovala rozhodnutí předsedkyně Rady ČRo Hana Dohnálková.

Následně ale dodala, že s neslušnými výrazy nebyla spokojená. „To by se na veřejných jednáních Rady Českého rozhlasu dít nemělo. A proto bych v tuto chvíli za sebe apelovala na všechny radní, abychom se na veřejných jednáních vyjadřovali slušně a krotili své emoce, i když to někdy není lehké,“ dodala Dohnálková.

Pro usnesení zvedli ruku všichni přítomní radní kromě Jandáka. Ten se hlasování zdržel. Na jednání ale chyběl Jandákův kritik, místopředseda Jiří Vejvoda. Ten se od jeho výroků už dříve distancoval a připomněl, že radní by měl podle zákona zachovávat důstojnost své funkce. „Je třeba jakýkoliv verbální příspěvek vést slušně, tak, aby nebyla porušována jak důstojnost toho konkrétního radního, tak potažmo celého orgánu,“ řekl České televizi telefonicky.

Kvůli rozhlasovému zákonu je proto možné, že se Jandákovy výroky budou řešit i ve sněmovně. Jednat o nich chce poslankyně Miroslava Němcová (ODS). „Budu žádat o projednání této věci na volebním výboru Poslanecké sněmovny. Rozhodnutí Rady Českého rozhlasu mě velmi mrzí a považuji to za rozhodnutí, kterým rada dokazuje, že neplní svou funkci,“ řekla pořadu Newsroom ČT24.

Sám Jandák si za svými výroky proti novinářům Janě Machalické, Jindřichu Šídlovi a Jiřímu Černému stojí. „Samozřejmě, absolutně,“ odpověděl České televizi po středečním jednání rozhlasové rady.

Kauzu kolem rozhlasového radního rozebere Newsroom ČT24 v neděli ve 22:02.