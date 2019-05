Policisté vyčinili řidiči kamionu, který tvořil uličku. Oficiální místa zásah nechtějí komentovat

BESIP nechce případ komentovat

Policisté na videu tvrdí pravý opak toho, co řidičům radí BESIP, tedy oddělení ministerstva dopravy koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti v dopravě. V návodech se přímo udává, že auta v pravém pruhu zajedou na krajnici, a to již při nízké rychlosti na dálnici. Vozy v levém pruhu mají naopak zajet co nejvíce doleva.

„Případ nebudu komentovat, protože z videa nelze vyhodnotit, jaká přesně byla situace,“ sdělil Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva nicméně případ z Pražského okruhu nic nemění na tom, že řidiči mají uličku tvořit. Nejčastější otázka zní, kam se řadí vozy v případném prostředním pruhu. Odpověď: v České republice doprava.