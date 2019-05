Na budování cyklostezek dá letos státní fond rekordní částku. Nová trasa spojí i Sedlčany a Prčici

Projekty, které neuspěly, to mohou zkusit v dalším roce

Největší počet projektů, a to pět, stát letos podpoří v Olomouckém kraji. Ovšem třeba Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald–Libina mezi nimi nebude.

„Tento úsek by zajistil, že obyvatelé z Libiny by bezpečně mohli dojet do Uničova, což máte zhruba deset kilometrů,“ podotkl jednatel Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek. Podle něj však nebylo ve státním fondu dostatek prostředků.

Neúspěšné žadatele vyzývá Státní fond dopravní infrastruktury, aby se o dotaci přihlásili znovu. Na budování cyklostezek v příštím roce bude pravděpodobně rozdělovat dalších 350 milionů. Termín odevzdání žádostí je letošní říjen.