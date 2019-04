Chybí posudkoví lékaři. Maláčová jim slibuje pružné úvazky a práci z domova

Získat lékařský posudek by mělo být rychlejší a Lékařská posudková služba by měla projít generační obměnou. Změny plánuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Posudkovým lékařům by mělo ulehčit i to, že se v budoucnu mají omezit kontroly u lidí, jejichž zdravotní stav se dlouhodobě nemění.