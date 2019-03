V posledním březnovém týdnu budou teploty kolem 11 stupňů, od dubna se oteplí

Sobotní teplé počasí nevydrží, v neděli bude přes Česko od severozápadu zvolna postupovat studená fronta. V posledním březnovém týdnu budou denní teploty v průměru kolem 11 stupňů Celsia a noční kolem nuly. V dalších týdnech se pak postupně oteplí. Celkově by období od 25. března do 21. dubna mělo být teplotně nadprůměrné a srážkově normální. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).