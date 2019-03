Lesy ČR hlásí po vichřici škody za půl miliardy. Eberhard poškodil dva miliony kubíků dřeva

Vichřice Eberhard poškodila po celém Česku na dva miliony kubíků dřevin. Odhaduje to ministerstvo zemědělství. Jen samotné Lesy ČR vyčíslily škody po vichřici na půl miliardy korun. České televizi to řekla mluvčí státního podniku Eva Jouklová. Zpracování kalamitního dřeva je teď prioritou nejen pro těžaře, ale i pro pily. Poškozené stromy by jinak mohl napadnout kůrovec a využitelné dřevo tak znehodnotit.