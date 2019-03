Olovo místo omáčky: Veterináři našli vzorky zvěřiny, kde byly limity těžkého kovu překročeny 800krát

Když říká filmový hrdina padouchovi, aby se najedl olova, myslí to obrazně. Kdo si však chce dát k jídlu zvěřinu, splní hrdinovo přání doslova a často více než vrchovatě. Když veterináři na západě Čech odebrali vzorky zvěřiny ze zpracovatelnského závodu, zjistili v mase až 800násobné překročení povolených hodnot olova.

Velké množství tohoto těžkého kovu bylo konkrétně v mase srnců a kachen, kteří žili v jižních Čechách, ale přítomnost olova ve zvěřině není podle veterinářů nic výjimečného. „Nález olova je opakovaný už několik let za sebou,“ upozorňuje ředitelka Krajské veterinární správy Karlovy Vary Mária Slepičková.

Souvislost zmíněné výzvy filmového hrdiny s olovem ve zvěřině ovšem možná existuje. Olověné jsou broky a další střely, které myslivci používají k lovu. Do masa se stopy kovu podle části odborníků dostávají právě takto. „Pronikne svalovinou, narazí na kost a zastaví se o ni. Teoreticky by mohlo dojít k roztříštění olověné části střely,“ dodává Mária Slepičková.

České ministerstvo je proti zákazu olověných broků

Jak upozornil europoslanec Pavel Poc (ČSSD), Evropská agentura pro chemické látky vydala studii, která obsahuje mimo jiné doporučení na omezení některých výrobků – právě typu střeliva nebo rybářských olůvek.

Myslivci a rybáři to však odmítají. „Nevím, čím by se to nahrazovalo,“ řekl k případnému zákazu olověných závaží rybářský strážný Marcel Nedorostek. Podle myslivce Jiřího Červenky jsou broky zase bezpečnější než jiné typy střel. „Zdeformuje se, rozplácne, zůstane na místě ani se tolik neodráží,“ vysvětlil.