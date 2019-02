Prostituce versus zákon. I v zemích, kde je legální, většina prostitutek zůstává v šedé zóně, upozornil sexuolog

Zákonné ošetření čili reglementace prostituce v Česku, o které začali hovořit poslanci, by většinu lidí, kteří za úplatu poskytují sexuální služby, z šedé zóny nevyvedlo. Je o tom přesvědčen sexuolog a bývalý politik Jaroslav Zvěřina, který s odvoláním na zkušenosti z jiných zemí očekává, že se zákonným pravidlům podvolí sotva třetina prostitutek. Stoupenci změny si však mnoho slibují od toho, že by prostituce byla zařazena ke svobodným povoláním a nebyla by od prostitutek vyžadována registrace. Návrhu na regulaci prostituce se věnoval pořad 90' ČT24.