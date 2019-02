Kvůli údajnému fackování a škrcení zadrženého mladíka chce žalobkyně pro policisty podmínku

Státní zástupkyně navrhla podmíněné tresty a pětiletý zákaz činnosti policistům Janovi Nekvapilovi a Martinovi Koppovi, kteří podle obžaloby ubližovali mladíkovi zadrženému kvůli možnému spáchání přestupku. Policisté to odmítají. K incidentu mělo dojít před třemi lety poté, co z Prahy odjela oficiální státní delegace čínského prezidenta. Mladík na hlídku policistů a vojáků pokřikoval, že by se za zásahy v souvislosti s návštěvou měli stydět. Rozsudek vynese Obvodní soud pro Prahu 2 za týden.