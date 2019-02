Občanku s čipem má přes 650 tisíc lidí. Nově otevře dveře i do registru řidičů

Ministerstvo vnitra aktuálně eviduje přes 650 tisíc nově vydaných občanských průkazů. Elektronickou část, která umožňuje přístup do Portálu občana, si dosud aktivovalo 105 tisíc lidí. Do databáze ministerstvo nově přidalo i přístup do živnostenského rejstříku a do poloviny února chce z Portálu občana umožnit i přístup do centrálního registru řidičů. České televizi to sdělil mluvčí resortu Ondřej Krátoška.