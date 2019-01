Šéf pražské ODS: Pokud vznikne v Letňanech vládní čtvrť či nemocnice, je třeba se vrátit k Vysočanské radiále

Pozemek leží v těsné blízkosti metra C: „Z hlediska infrastruktury je logické, že by tam mělo něco vzniknout. Ale severovýchodní část Prahy je nejvíc zasažena dopravou, a pokud tam vznikne cokoliv – ať už nemocnice, či vládní čtvrť, tak je potřeba se dívat právě na dopravu a vrátit se i k Vysočanské radiále, protože obyvatelům přilehlých částí – zejména Proseka – to způsobí dopravní zátěž,“ varoval Tomáš Portlík. Podle něj je pozemek dostatečně velký, aby se tam vešla nemocnice, byty i úředníci: „Ale za předpokladu, že to dokážeme vyřešit dopravně,“ dodal.

Primátor Hřib po jednání s Babišem upozorňoval, že bude Praha trvat na zaplacení celého zbytku vnitřního okruhu s pracovním názvem Vlasta a nespokojí se se spolufinancováním. „Myslím, že je v zájmu celé země, aby Praha měla odpovídající dopravní dostupnost.“ Podle něj stát financuje městský okruh v Brně, Praha by tak neměla zůstat stranou.