Zeman navrhne na ústavního soudce Aleše Gerlocha, uvedl po schůzce šéf Senátu

„Pozitivní je, že pan prezident nám předloží návrh na ústavního soudce. Podle mého názoru ten návrh bude průchodný v Senátu. Tam žádné spekulace o nějakých obstrukcích z důvodu sporů mezi Senátem a prezidentem nejsou,“ řekl Kubera.

Předseda Senátu potvrdil, že kandidátem je Gerloch, o kterém už dříve spekulovala média. „Je to takové tajemství-netajemství. Je to pan Gerloch. Já jsem opět prosil pana prezidenta, aby přes nějaké spory se Senátem přišel představit svého kandidáta,“ řekl Kubera. Očekává schválení prezidentovy nominace. „Je to tajná volba, ale podle mého předpokladu bude zvolen,“ dodal.