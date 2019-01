Reportéři ČT: Policie obvinila dlouholetého poslance Pavla Severu z podvodu. Důvodem jsou směnky za 10 milionů

Policie se případem zabývala už dříve, v červnu 2017 ho však po zhruba tříletém vyšetřování ukončila. A to i přesto, že v usnesení o odložení vyjmenovává celou řadu pochybností o jeho tvrzeních. Na odložení případu upozornili Reportéři ČT.

„Krajské státní zastupitelství na základě stížnosti, která v této věci byla podána, přistoupilo ke zrušení toho rozhodnutí, protože dospělo k závěru, že v té době nebyly opatřeny ještě všechny podklady, které byly důležité pro objektivní posouzení celého případu,“ dodává mluvčí Pavel Bužga. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské pak bylo doplněno prověřování a na základě shromážděných faktů bylo zahájeno trestní stíhání.

Reportéři ČT se pokusili kontaktovat i přímo Pavla Severu, ten však ihned zavěsil a pak už telefon nezvedal a nebyl k zastižení ani v místě bydliště. Ke kauze se však vyjadřoval při dřívějším natáčení. „Ten náš vztah byl dlouhodobý, protože jsme bydleli na jedné ulici, sto metrů od sebe. A byl to kamarád, který podnikal,“ vzpomínal Severa na podnikatele Švece.

V účetnictví chybí důkazy o převodu milionů

Švec zemřel koncem roku 2013, bezprostřední příčinou smrti byla jeho mnohaletá těžká závislost na alkoholu. „Silně popíjel tehdy, silně – to prostě bylo období, kdy nebyl schopen vůbec přijít do práce, to jsme ho tady měli ve stavu někdy, že to bylo úplně žalostné a zoufalé,“ vzpomínala dlouholetá účetní a spolupracovnice podnikatele Švece.

A právě ze zmanipulování či zneužití na alkoholu zcela závislého podnikatele Švece je Pavel Severa podezřelý. Nedlouho po podnikatelově smrti totiž začal po rodině zemřelého vymáhat uznání čtyř směnek v úhrnné hodnotě přes 10 milionů korun. Není však jasné, proč by si podnikatel Švec od politika peníze půjčoval. Jeho firmy totiž vydělávaly miliony a vlastnily majetek za desítky milionů korun.