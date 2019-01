Muž znásilnil dívku a utopil mladíka, aby to na něj svedl. Dostal 28 let

Šmídek se s mladým mužem znal, se svou přítelkyní a jejími dětmi krátce žili v jeho domě. Podle státního zástupce v noci na 23. ledna 2018 omámeného mladíka naložil na Mladoboleslavsku do osobního auta a odjel s ním k domu na odlehlém místě na okraji Karlových Varů. Tam ho hodil do plné dvoumetrové jímky a přikryl ji téměř padesátikilogramovým poklopem.

11. ledna 2019 - Výjimečné tresty vynesl ústecký krajský soud nad dvěma mladíky, kteří podle obžaloby loni v Bitozevsi surově ubili svého vrstevníka. Tomáš Pavlis má jít do vězení na 23 let, Adam Kužel na 22 let. Rozsudek není pravomocný.

7. března 2017 - Za ubodání zákaznice v nákupním centru v roce 2016 a pokus o uškrcení dívky v kavárně poslal pražský městský soud Michelle Sudků na 30 let do vězení. Rozsudek je pravomocný, Sudků ani žalobkyně se proti němu neodvolaly.

24. března 2015 - Vrchní soud v Praze zmírnil doživotí na 30 let vězení recidivistovi Pavlu Pekárovi, souzenému za vraždu ženy z Pardubicka. Oběť podle obžaloby tloukl a kopal do hlavy, nožem jí zasadil tři rány do trupu a nakonec ji uškrtil rukama a kabelem. V říjnu 2015 potvrdil rozsudek i Nejvyšší soud.

Dítěti podle spisu říkal, ať matce o jejich společném tajemství neříká. Děvče se jí ale svěřilo a ona se s ním rozešla. Šmídek tvrdil, že si holčička všechno vymyslela. U dítěte se podle znalců vyvinula posttraumatická stresová porucha.

Falešná SMS

Když mladého muže podle obžaloby hodil do jímky, poslal podle spisu z jeho mobilu jeho jménem textovou zprávu své bývalé přítelkyni a tvrdil v ní, že to on zneužil její dceru a odjíždí do zahraničí. Ženě se zpráva zdála podezřelá a kontaktovala další lidi. Případem nezvěstného mladíka se začala brzo zabývat i policie. Tělo utopeného bylo nalezeno o několik dní později.

Palubní kamera zaparkovaného vozu nahrála Šmídka, jak vrávorajícího mladíka nakládá do vozu. Šmídek nejdřív tvrdil, že mladíka neviděl. Po zjištění, že existuje kamerový záznam, prohlásil, že ho odvezl do Mladé Boleslavi. U soudu pak řekl, že mladíka na jeho přání odvezl do Karlových Varů a vysadil ho tam.