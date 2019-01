Piťha dezinterpretoval Istanbulskou úmluvu, ale trestný čin nespáchal, řekl státní zástupce

Český parlament by měl v brzké době rozhodovat o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tedy takzvané Istanbulské úmluvy. V roce 2016 už ji podepsala vláda. Dokument vyvolává emoce. Podle kritiků není potřeba a postavil by muže a ženy proti sobě, podle zastánců by naopak zdůraznil nepřijatelnost násilí.