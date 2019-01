Dagmar Pecková odmítla posloužit politické kampani. Starostovy noviny z ní udělaly přeplacenou elitářku

„Umělci i politici musí být zvyklí na to, že je tady někdo vyfotí, fotku použije a tak dále. Takže nevím, proč zrovna v tomto konkrétním případě se z toho dělá velká kauza,“ reagoval pro Reportéry ČT Pilný, který se stal starostou po posledních komunálních volbách v říjnu 2018. Podle něj byla fotografie pořízena fotografem časopisu Noviny Chrudim a tam také otištěna. „Pokud jste četli ten článek k tomu, tak tam se nic ani o mně nehovoří, tam se hovoří o jiných politických subjektech, o festivalu Zlatá Pecka. Nevím, co by na tom mělo vadit,“ brání se Pilný.

„Fotografii použil v letáku ANO. Dneska on říká, že to nebyl politický leták, že šlo o noviny a takové věci. Můžeme tomu říkat lecjak, ale je to zneužití,“ tvrdí chrudimský výtvarník Ivan Baborák. A bývalý chrudimský starosta Řezníček dodává, že noviny financuje sám Pilný přes svou firmu a používá je k prezentaci hnutí ANO, které zastupuje.

Místo omluvy dehonestace

Sama Dagmar Pecková nevěděla, že fotografie, na které s Pilným je, bude použita pro politickou kampaň. „Kdybych to věděla, tak mu řeknu, prosím vás, okamžitě opusťte můj okruh,“ říká rozhořčeně pěvkyně. Rozhodla se požadovat omluvu, Pilný si ale nemyslí, že

fotka z festivalu, jakožto z veřejné produkce, je nějak závadná. Rozpor postojů obou stran podle svých slov vnímá, ale omluvu nechtěl nejprve respektovat.