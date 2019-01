Koaliční poslanci chtějí zákaz kamionů v levém pruhu dálnic co nejdříve, opozice žádá víc času

Nedávná série dopravních kolapsů na dálnici D1 spustila volání politiků ANO a KSČM po zákazu jízdy kamionů v levém pruhu dálnic. A poslanci hnutí ANO návrh zákona předložili do sněmovny na konci loňského roku. Podpis připojili i sociální demokraté a komunisté, s jejichž podporou menšinový kabinet vládne. Tímto pátkem skončila lhůta pro připomínky. Návrh by teď měla projednat vláda, poslanci ale chtějí prosadit zákon v co nejkratším čase.