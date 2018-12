Vlci působí čím dál větší potíže, tvrdí myslivci. Ochránci přírody naopak připravují plán péče

Do konce loňského roku stát proplatil podle jednoty škody způsobené vlky za 1,4 milionu korun, za každý rok z posledních tří let tak škody narostly trojnásobně. Aktuálně se řeší další škody za 27 milionů korun.

Resort životního prostředí kvůli třicítce až padesátce vlků žijících na území Česka kvóty určovat odmítá. Myslivci by se podle něj měli zaměřit spíš na statisíce přemnožených divočáků. „Podle mého názoru by měli být myslivci šťastní, že se vracejí predátoři, zejména vlk. To je velmi efektivní, inteligentní predátor a jako jediný z našich je schopný regulovat například stavy spárkaté zvěře a zejména divoká prasata,“ předesílá ředitel agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.

Podle myslivců však návrat vlků nedokazuje, že se česká příroda začíná ozdravovat. „Dnes je příroda a biodiverzita v nejhorším stavu za celou známou historii,“ upozorňuje Miloš Fischer.

Stát přispívá chovatelům na ohradníky i pastevecké psy, hradí i případné škody. Kompletní pravidla, včetně těch, kdyby se některá šelma chovala nestandardně, ale sepíšou ochránci přírody v chystaném plánu péče o vlky.