Na tržnicích se prodává i nejnebezpečnější zakázaná pyrotechnika. Nerozumím česky, reagoval prodejce

Věkové omezení hlídají jen někteří prodejci

Pyrotechnika třetí kategorie se smí prodávat pouze osobě starší 21 let, druhá kategorie pak lidem starším 18 let. Ani to ale někteří prodejci pyrotechniky – ať už na trzích, nebo v kamenných obchodech – nedodržují.

Inspekce od letošního roku může při kontrolách nasadit i mladistvé figuranty. „Ve třech pětinách případů chtěli vidět občanský průkaz a následně nám zboží neprodali,“ popsal jeden z nich, zda prodejci věk kontrolují.

Ještě složitější je uhlídat věkovou hranici při nákupu v e-shopech. Tam většinou stačí jen zakliknout, že požadovaný věk kupující splňuje.