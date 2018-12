Holé dráty a v nich 230 voltů. Inspekce varuje před nebezpečnými světelnými ozdobami

Nebezpečné zboží odhalili pracovníci ČOI i na tržištích. A je ho stále více. „Je to zase stoupající křivka, bohužel,“ potvrdil ředitel České obchodní inspekce pro Karlovarský a Plzeňský kraj Jan Řezáč.

Lukáš Hutta z asociace Záchranný kruhu Karlovy Vary radí zákazníkům, aby vizuálně zhodnotili kvalitu provedení výrobku. „Měli by se podívat na vidlici, která se strká do zásuvky, na její provedení, na tloušťku kabelu. Měli by zkontrolovat přítomnost certifikátu,“ vypočítá.

Právě certifikát u problematických výrobků často chybí. Navíc někteří prodejci moc o bezpečnosti výrobků mluvit nemohou nebo nechtějí. „Já neumím česky…,“ využívá prodavačka v Karlových Varech starý trik.