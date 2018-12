Přes portál eztraty.cz vloni našly svého majitele tisíce věcí. K projektu se připojila SŽDC

Přes 18 tisíc věcí letos přibylo v on-line databázi ztrát a nálezů eztraty.cz, to je o tři a půl tisíce více než v loňském roce. Vyplývá to ze statistik databáze. Svého majitele najde zhruba čtyřicet procent věcí. Na projektu spolupracuje už sto padesát větších měst i dopravci, například České dráhy. Letos se k nim připojila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a od příštího roku by nálezy mohl hlásit i RegioJet.