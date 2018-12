Vltava mění lodivoda. Místo Fischera stanici provizorně povede Hálková

Třiapadesátiletá Ivana Hálková pracuje v Českém rozhlase šestadvacet let. Na Vinohradskou nastoupila v roce 1992 do hudební redakce pro děti a mládež a na Vltavě působí od roku 2004; vedoucí podpory programu Vltavy je posledních pět let.

Podle mluvčího rozhlasu Jiřího Hošny bude Hálková řešit pouze provozní věci, do programových záležitostí zasahovat nemá. Už 7. ledna se totiž otevře interní výběrové řízení na Fischerova řádného nástupce z řad rozhlasových zaměstnanců. Nový šéfredaktor by měl nastoupit od začátku února 2019.

Pře o (ne)splnitelné úkoly

Podle vedení ČRo šéfredaktor Fischer nesplnil zadané úkoly a stanice dál stagnuje. „Důvodem neprodloužení smlouvy je kombinace nesplnění úkolů, které Petr Fischer dostal před rokem a půl a které akceptoval, pokračující stagnace stanice, která provedla jen dílčí programové změny a nedokázala naplnit svůj potenciál mezi posluchači, a také ztráta důvěry,“ uvedl již dříve Hošna.

Sám Fischer k tomu sdělil, že pro reformu vysílání stanice nedostal dost času ani slíbenou podporu. Uvedl, že na reformu vysílání Vltavy dostal jeden rok, což je „profesionálně směšné“. Na projekt zásadní proměny stanice jsou podle něj potřeba minimálně tři roky, aby se usadil a osvědčil, jak to doporučuje Evropská vysílací unie. „Ten čas jsme nedostali. Ani podporu, která byla slíbena,“ uvedl.