Útěk z potápějící se lodi? Ale houby, říká Petr Gazdík k odchodu z čela hnutí STAN

„Budu dál členem Starostů a nezávislých a veškeré své schopnosti a síly budu dávat ve prospěch toho hnutí,“ dodal Gazdík ke svým budoucím záměrům. Podle jeho slov hnutí nikdy nebylo budováno jako uskupení jednoho muže. „Vždycky nás ho řídilo víc, byť já jsem byl formálním předsedou,“ uvedl. Právě vícero silných osobností dávalo podle jeho slov hnutí vždy sílu.

Otázka preferenčních průzkumů pro Gazdíka není nijak určující. „Před volbami nám průzkumy dávaly dvě až tři procenta a my jsme se do sněmovny dostali. V senátních volbách nikdo nepředpokládal, že my budeme nejsilnější klub a my ho máme, v komunálních volbách jsme nejsilnější ze sněmovních stran,“ prohlásil Gazdík s poznámkou, že není dobré věřit všem průzkumům, obzvlášť liší-li se mezi sebou o mnoho procent.