ŽIVĚ: Senátoři budou řešit zvyšování platů politiků, někteří chtějí rychlejší růst

Předseda výboru Vladislav Vilímec (ODS) k tomu uvedl, že nepřijetím postupného navyšování by se ještě více „rozevíraly nůžky“ mezi platy politiků a soudců či státních zástupců, jichž se navrhované omezení netýká.

Pokud by se s postupným navýšením ztotožnil i Senát, návrh by se vrátil sněmovně. Pokud by jej poslanci projednali až v příštím roce, novela by začala platit až vyhlášením ve Sbírce zákonů a politici by minimálně za leden dostali významně vyšší platy podle platné úpravy.