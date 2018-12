Mamba zabíjela. Pitva potvrdila, že pražskou chovatelku připravil o život jed

Třicetiletou ženu z pražských Hlubočep had uštkl na začátku října, záchranáři ji na místě museli resuscitovat, poté ji převezli do motolské nemocnice. Když vyšlo najevo, že došlo k uštknutí, byla převezena do VFN, kde jí podali antisérum.

Od té doby byla v umělém spánku. Podle tehdejšího vyjádření mluvčího nemocnice Filipa Brože antisérum zabralo, pacientka měla ale jiné významné zdravotní komplikace. „Přes veškerou naši snahu pacientka zemřela, příčina úmrtí nesouvisí s hadím uštknutím,“ uvedl před dvěma měsíci.

U ženy byla následně nařízená soudní pitva. Ta teď potvrdila, že příčinou smrti ženy byl hadí jed. „Z výsledku nařízené soudní pitvy vyplynulo, že třicetiletá žena nezemřela vlivem cizího zavinění. Znalci z oboru soudního lékařství určili, že příčinou smrti bylo působení neurotoxinu hadího jedu,“ uvedla policie na webu.

Muž, který mambu chytil, si chce hada nechat

Hada několik dní po události hledala policie společně s herpetology. Po několika dnech se zvíře podařilo najít a odchytit v zahrádkářské osadě zhruba 200 metrů od domu. Někteří odborníci se přitom domnívali, že had je už mrtvý, nebo že vůbec neopustil kvůli chladnému počasí dům.

Mambu zelenou má teď u sebe Tomáš Bublík, herpetolog, který ji odchytil. Podle informací ČT si chce hada nechat. Žena na něj podle Státní veterinární správy neměla povolení.

Mamba zelená je rychlý, hbitý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců, kořist loví v korunách stromů i na zemi. Její jed je vysoce toxický, není-li okamžitě zahájena léčba, může pacient umřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva.