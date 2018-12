V Praze, Českých Budějovicích i Temelíně se rozsvítily vánoční stromy

Zájem lidí o slavnostní rozsvícení stromu byl tak velký, že policie musela uzavřít Kaprovu i Železnou ulici. Vánoční smrk se bude na Staroměstském náměstí rozsvěcet každou hodinu až do půl desáté večer, a to každý den až do Tří králů, kdy skončí i samotné vánoční trhy.

Pomocí silných projektorů se na chladicí věži jaderné elektrárny Temelín rozsvítil 150 metrů vysoký vánoční strom. Podobně to vypadá i na dalších elektrárnách v Dukovanech, Prunéřově, Mělníce a Ledvicích. Stromy tam budou zářit po celou noc až do rána, znovu se pak rozsvítí i v neděli večer.

V neděli se vánoční stromy – po Praze a Českých Budějovicích – rozsvítí i v ostatních krajských městech.

Na období adventu a vánočních svátků se chystá také policie, která uplatní obdobná bezpečnostní opatření jako v předchozích letech. Zúčastní se jich stovky policistů denně, podle potřeby budou vybaveni i dlouhými zbraněmi.