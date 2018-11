Ústava ukázala své slabiny, sněmovní většina ale prezidenta nebude chtít sešněrovávat, míní Kysela

Bavíme se zejména o prezidentu republiky, v posledním roce se bavíme i o předsedovi vlády, protože se mi zdá, že vztah jich obou k ústavě, respektive nejenom k tomu, co je v textu, ale i k tomu, co je v kontextu, nebude úplně nejvřelejší, respektive bude maličko lhostejný. U prezidenta republiky jsou to obecnější, dlouhodobější problémy, a nemyslím jenom Miloše Zemana, ale instituci.

Je docela dobře možné, že pokud by se tato většina na něčem domluvila, tak to bude mimoběžné s preferencemi senátní většiny. Mně se zkrátka zdá, že tento Senát s touto Poslaneckou sněmovnou se nemohou shodnout na žádné změně ústavy, protože by si ji každý představovaly jinak.

Nepředstavitelné se stalo skutkem, protože český ústavní systém, který byl nezpochybňovaně vnímán jako systém parlamentní republiky, kde mocenské centrum spočívá v Poslanecké sněmovně, se určitým způsobem posouvá či přepólovává. Představa, že prezident republiky na začátku volebního období řekne, že tento konkrétní člověk bude předsedou vlády, ať vy, Poslanecká sněmovno, budete dělat, co budete dělat, ať mu dáte důvěru, nebo ne, předsedou vlády prostě bude, je samozřejmě určitý problém. Dají se vymyslet určitá pravidla, jak vydržování předsedy vlády bez důvěry sněmovny zabránit, jenomže tato pravidla budou v dolní komoře pochopitelně neprůchozí.

Takže zavést konkrétní lhůty?

Zaprvé jde asi o střídání. Nezdá se mi, že je nezbytně nutné, aby prezident republiky měl dva pokusy, protože právě u Miloše Zemana to vede k tomu, že první pokus chápe jako takový pokusný balonek, trochu se pobavíme, uvidíme, co to udělá. Teprve druhý pokus je brán vážně. Zdá se mi, že už by první pokus měl být brán vážně, což ve chvíli, kdy by druhý pokus neměl prezident republiky, ale třeba Poslanecká sněmovna nebo její předsedy, by k tomu mohlo vést.

Současně by asi tam (v ústavě) mohly být nějaké lhůty, ale jde o to promyslet, jak dlouhé by měly být. Nesmí být příliš dlouhé, aby to nenabádalo k tomu, že něco trvá dva měsíce, přestože se to mohlo stihnout za týden, ale nesmí být naopak ani příliš krátké, aby někde nechyběl den, aby řešení klaplo. To, co by mělo fungovat bez lhůt, u nás nefunguje úplně dobře, takže tohle by mohlo být jedno z řešení, nicméně teď neprůchozí.

Obsahuje naše ústava dostatečné záruky, které dávají jistotu, že ochrání naši demokracii, nebo to, čemu říkáme „podstatné náležitosti právního státu“?

Ústava asi ano, nicméně ústava jsou pravidla a normy a někdo je musí brát za své a někdo je musí vynucovat. Ve chvíli, kdy do institucí dosazujete vesměs lidi, kteří se takhle chovají, pak to může fungovat dobře. Ve chvíli, kdy to začnete měnit, tedy proměníte personální substrát nějakým ne blahým způsobem, tak to může být problém. Jde o to, jak moc to uděláte.

Pro náš systém je klíčový Ústavní soud, který je velice silný, ale jde o to, kdo jsou jeho soudci. Pokud by se nějakému prezidentu republiky s nějakým Senátem podařilo vlastně vytunelovat personální substrát Ústavního soudu a nahradit ho lidmi, kteří nutně nemusí být fašisty, nacisty a tak dále, ale budou spíše nevýrazní, lhostejní, submisivní, zastrašitelní, tak potom selže klíčová institucionální pojistka.