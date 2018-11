Lidé poslali na sbírku po padlém vojákovi Tomáši Procházkovi 1,5 milionu

Procházka padl 22. října při střelbě afghánského vojáka na vojenské základně Šindánd v provincii Herát. U armády sloužil kynolog v jednotce speciálních sil, která má na starosti výcvik afghánských kolegů.

Procházka, který by se letos v prosinci dožil 42 let, byl posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Ministr obrany Lubomír Metnar mu rovněž udělil Kříž obrany státu. Toto vyznamenání dostávají vojáci například za hrdinství v boji nebo za to, že se s nasazením svého života zasloužili o obranu ČR.