Opozice neprosadila projednávání kauzy Čapí hnízdo na bezpečnostním výboru

Žáček svůj návrh zdůvodnil posledními informacemi, které podle něho mohou zpochybňovat nezávislý postup policie. „Je nutné vyjasnit si, zda se něco takového děje, nebo neděje,“ řekl. Poslanec ODS poukazoval například na otazníky kolem toho, že se údajným únosem premiérova syna na ukrajinský Krym okupovaný Ruskem zabývají policisté z Prahy 1, nikoli celostátní útvar.

Pro zařazení nového bodu na schůzi výboru nakonec zvedlo ruku šest členů. Proti byli čtyři poslanci, dva se hlasování zdrželi. Pro schválení Žáčkovy iniciativy tak chyběl jeden hlas. Jan Bartošek (KDU-ČSL) následně oznámil, že bude pokračovat ve sbírání podpisů členů výboru, aby se mohla k záležitosti uskutečnit jeho mimořádná schůze.

„Zasahování do živé kauzy je nepřípustné,“ namítal Jiří Mašek (ANO). Zdeněk Ondráček (KSČM) by zase očekával debatu o únicích informací ze spisů, o tom, jak se podle něho novináři k údajům dostávají. Poukázal na to, že se k novinářům dostala švýcarská adresa Andreje Babiše mladšího.