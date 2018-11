Filip zopakoval svou podporu Babišovi, pád vlády je prý příležitost pro obměnu ministrů

„Předpokládám, že jednání klubu bude respektovat usnesení, které poslanecký klub vyzvalo k jednotnému postoji proti vyslovení nedůvěry vládě,“ uvedl Filip po jednání na Pražském hradě a dodal. „Pan prezident mi podkoval za vstřícný postoj vůči vládě ČR s tím, že si přeje, aby měla Česká republika stabilně dobrý ekonomický výkon a byla zemí v Evropě, která není destabilizována.“

Pád vlády? Aspoň se obmění ministři, soudí Filip

Reportáž Seznamu o údajnému únosu Babišova syna na Krym, který měl zabránit tomu, aby premiérův potomek vypovídal v dotační kauze Čapí hnízdo, potom šéf komunistů opětovně označil za konspirační teorii, jejímž cílem je již zmíněná destabilizace poměrů v zemi. Obdobně mluví i ministerský předseda, podle nějž jde o snahu dostat ho pryč z politického života.

Pokud by ale vláda přece jen padla, prezident Zeman hodlá Babiše znovu pověřit sestavením vlády, o čemž informoval i Filipa - a ten takovému postoji dle svých slov rozumí. „Určitě to není problematické. Shodli jsme se na tom, že ne všichni ministři plní své poslání na sto procent a byla by to šance pro AB obměnit kabinet o ty, kteří v kabinetu nemají zájem pracovat nebo neplní úkoly,“ prohlásil.