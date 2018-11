ŽIVĚ: V Praze i Budějovicích lidé demonstrují kvůli kauze Čapí hnízdo, vyzývají premiéra Babiše k rezignaci

Protestovalo se i v Budějovicích

Proti Babišovi protestovali lidé například také na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Mnozí měli české vlajky nebo připnuté trikolory, drželi cedule s nápisy „Demisi!“ nebo „StB – Ondráček, Bureš“ v narážce na krycí jméno, pod nímž byl Babiš údajně veden ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti. Lidé mohli podepsat petici výzvy Milion chvilek pro demokracii, demonstrovali i proti tomu, aby do vlády vstoupily KSČM a SPD.

„Smyslem je ukázat, že občané v Českých Budějovicích mají kritický názor na dění na vládní úrovni a nové informace ohledně Čapího hnízda a Andreje Babiše a jeho syna. Není to primární důvod, že se scházíme kvůli synovi, je to zejména kvůli tomu, že pan premiér je zatížený x kauzami, tohle je jenom třešnička na dortu, která už opravdu vybízí k občanské iniciativě,“ uvedl Petr Lebeda, který je členem ČSSD. „Nechci v čele státu estébáka, který je do své kauzy schopný namočit vlastní děti,“ řekl později z pódia.