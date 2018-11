Štěch: Pobyt syna premiéra členské země NATO a EU na Krymu je bezpečnostní riziko

„Jsme členy Severoatlantické aliance, odmítli jsme anexi Krymu a nakonec se kvůli tomu zavedly i sankce a Babiš mladší, jak to bylo sděleno, pobýval poměrně dlouhou dobu na území, kam se jen tak někdo bez nějakých povolovacích procedur, které by proběhly přes Rusko, nedostane. To jsou rizika, která snad nemusím vysvětlovat,“ prohlásil Milan Štěch.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne řekl, že na cestu do Ruska měli jeho syn s Petrem Protopopovem víza. „A zaletěli i na Krym. Potom byli několikrát na Ukrajině. Nevím, proč to někdo řeší,“ prohlásil premiér. Štěch poznamenal, že, jak zná premiéra, neočekává, že by řekl: „ano, je to problém“ nebo „podcenil jsem to“.

Andrej Babiš mladší mohl jet kamkoli na světě

O důvodech pobytu Andreje Babiše mladšího na Krymu odmítl Štěch spekulovat. Podivil se ale nad tím, proč ho člověk pracující v Agrofertu odvezl právě na Ukrajinu a na Krym. „Proč to nebyla nějaká jiná oblast, vždyť by mu mohl zaplatit ta nejlepší sanatoria na světě, kdyby léčba byla potřebná. Takže otázka, že tam byl proto, aby nebyl dostupný, je na místě. Neříkám, jaká je na ni odpověď, to si musejí zjistit orgány k tomu kompetentní,“ uvedl Štěch v Interview ČT24.

Na kauzu posledních dnů reagovala už i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která označila zprávy o údajném únosu syna českého premiéra Andreje Babiše na Krym za provokaci, zřejmě vyrobenou kvůli vnitropolitickým cílům.