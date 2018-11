Místo poukázek zase sociální dávky. Senát navrhuje, aby senioři a nemocní dostávali znovu peníze

Horní komora také doporučila z novely odstranit ustanovení, podle něhož by příspěvky na dietní stravování měly být vypláceny v hotovosti. Podle předsedy sociálního výboru Lumíra Kantora (KDU-ČSL) by to neúměrně zatížilo úřady práce.

Autoři novely tvrdí, že povinné poukázky v praxi zvýšily byrokracii a přinesly některým lidem problémy v obcích, kde získání zboží za poukázky není dostupné. Poukazovali rovněž na přeprodej poukázek pod cenou.

Nově by dávku v penězích měli dostávat lidé s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením, invalidé ve třetím stupni a senioři starší 70 let. Výhradně v hotovosti by se měly vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování. Pouze v penězích mají dávku dostávat lidé s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidé, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidé s omezenou svéprávností.