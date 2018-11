Noví senátoři dostali osvědčení o zvolení, musí ještě složit slib

Složení slibu bude jedním z prvních bodů první povolební schůze horní komory, na níž mají senátoři mimo jiné zvolit nového předsedu a místopředsedy. Rozhodnout také o rozřazení do senátních výborů a komisí.

Nezvyklá volba

Senát poprvé za 22 let své existence zřejmě bude vybírat předsedu ze tří kandidátů. Důvodem je to, že se senátorské kluby, z nichž žádný nemá jednoznačně navrch, na rozdíl od předchozích let nedokázaly shodnout na jednom adeptovi.

Osmnáctičlenné kluby občanských demokratů a Starostů do klání o místo v čele horní komory nominovaly Jaroslava Kuberu (ODS), který byl místopředsedou Senátu, a místopředsedu STAN Jana Horníka. Patnáctičlenný klub KDU-ČSL navrhl nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla.