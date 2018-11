ŽIVĚ: Stát by mohl více podpořit péči o postižené. Poslanci chtějí rozšířit zvýšení příspěvku na péči

Na senátní návrh zvýšit příspěvky na domácí péči pro lidi se čtvrtým stupněm závislosti reagovali poslanci návrhem zvýšit je i pro ty, které jejich handicap řadí do druhého nejvyššího stupně. Argumentovali tím, že kdyby se zvýšil příspěvek pouze rodinám lidí s nejvyšším – čtvrtým – stupněm závislosti, jen by se zvýšil rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm.

Ve druhém čtení senátní novely se ale objevilo hned několik návrhů, o kolik by měl příspěvek vzrůst. Není tedy jasné, v co mohou pečující rodiny doufat. Sociální demokraté by chtěli přidat těžce postiženým v domácí péči 4 tisíce korun měsíčně, příspěvek by potom činil 12 800 korun a u lidí mladších 18 let byl ještě o vyšší (13 900 korun). Ještě štědřejší by byli poslanci ODS, jejich návrh je o dva tisíce vyšší.

Piráti naopak navrhli zvýšit příspěvek na 11 tisíc korun, lidovci pak připouštějí částku mezi 3 tisíci a 4 tisíci korunami. TOP 09 navrhla místo jednorázového navyšování příspěvku pravidelnou valorizaci. Příspěvky by se měly odvíjet od minimální mzdy, která je nyní 12 200 korun měsíčně.

Senátní návrh počítá s tím, že osobám se čtvrtým stupněm závislosti přidá stát 6 tisíc korun na měsíc, celkem tedy 19 200 korun. Ovšem i to by se mohlo změnit, někteří poslanci navrhli úpravu také této částky.

Poskytnutí terénních sociálních služeb stojí nyní 130 korun za hodinu. Lidé na čtvrtém stupni závislosti ze svého současného příspěvku zaplatí tři a čtvrt hodiny péče denně. Senátní návrh by umožnil využít další hodinu a půl. Senátoři vyčíslili rozpočtový dopad své novely na 1,8 miliardy korun ročně. Pozměňovací návrhy, které přednesli poslanci, by mohly znamenat výdaje dalších miliard.

Sankce proti Saúdské Arábii kvůli smrti novináře

Jedním z bodů na programu úterního jednání sněmovny jsou možné sankce vůči Saúdské Arábii. Poslanci o nich budou debatovat v souvislosti se smrtí opozičního novináře Džamála Chášakdžího na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu. Ve hře je i možné zastavení vývozu zbraní do této země, jak už k tomu přistoupilo Německo. Saúdská Arábie patří přitom mezi největší dovozce vojenského materiálu z Česka.

Ohledně platů učitelů sněmovna doporučila loni v prosinci vládě, aby je zvýšila o 15 procent od letošního září. Kabinet plánuje růst výdělků pedagogů od ledna.

S odměňováním pedagogů souvisí i lidovecká novela o zvýšení příplatků třídním učitelům a dalším vyučujícím za specializované činnosti až na 3500 korun měsíčně. Sněmovna by se k ní měla v úvodním kole vrátit.