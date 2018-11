Lékaři mají od července 2019 povinně odesílat část neschopenky elektronicky, schválila vláda

„Je to v rámci dohod koalice,“ komentoval premiér Andrej Babiš schválení normy. Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) podle něj slíbila, že systém bude do poloviny příštího roku funkční. Jenomže výsledný návrh ostře kritizují jak zaměstnavatelé, tak lékaři.

Lékaři sice mohou neschopenky posílat elektronicky už od roku 2010, dělá to ale jen zlomek. Většina lékařů zasílá tiskopisy poštou, na což má tři pracovní dny. Informaci o začátku či konci pracovní neschopnosti tedy správa sociálního zabezpečení může dostat až s týdenním zpožděním, což podle ministerstva ztěžuje kontrolu.

Nově by museli doktoři posílat oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti povinně jen elektronicky, a to nejpozději další pracovní den. Zaměstnavatelé by pak žádali elektronicky o informace a ČSSZ by jim od osmi dnů po obdržení žádosti oznámila, že je zaměstnanec na neschopence, kde pobývá a léčí se a jaké má vycházky. Stejně tak i adresu lékaře, který neschopenku vystavil.