Listopad v lehkých kabátech. Teplý podzim v Česku vydrží až do půlky měsíce

Výrazně nad normálem se teploty v Česku pohybovaly už po většinu října; v první půli měsíce padl alespoň jeden teplotní rekord sedm dní v řadě a v pražském Klementinu činila za celý říjen průměrná měsíční teplota 12,5 stupně Celsia.

„Letošní říjen patří mezi deset procent nejteplejších říjnů od začátku dostupných měření,“ uvádějí meteorologové s tím, že coby druhý podzimní měsíc se říjen 2018 se svou výší teplot umístil na 15. až 17. místě v pomyslném říjnovém žebříčku. Ten přitom sahá až do roku 1775.

Aktuální výhled meteorologů potom uvádí, že teplo bude i v listopadu, minimálně v jeho první polovině. „Předpokládáme, že období od 5. listopadu do 2. prosince 2018 bude na našem území jako celek teplotně nadprůměrné,“ uvedli.

Začátek týdne s osmnácti stupni

Výrazně to republika pocítí hned po víkendu. Už v neděli předpověď očekává nízkou oblačnost, mlhavo a mrholení, denní maxima ale mohou dosáhnout hned devatenácti stupňů. V pondělí by měla být obloha polojasná s maximy do osmnácti stupňů, v úterý jasná až skoro jasná s nejvyššími denními teplotami mezi čtrnácti a osmnácti. K deseti stupňům mají teploty padnout až s koncem pracovního týdne.

Podle výhledu pak budou denní průměry postupně klesat i s postupujícím podzimem a na sklonku listopadu se dostanou blízko běžným hodnotám pro danou roční dobu. V druhé půlce listopadu se tak teploty v noci už budou pohybovat kolem nuly a denní nepřekročí deset stupňů Celsia.

Srážkově bude období následujících čtyř týdnů spíše podprůměrné; podle ČHMÚ bude během následujících čtyř týdnů pokračovat suchý charakter počasí. „Srážky by měly být většinou tvořené z podzimního mrholení nebo se vyskytnou při přechodu slabých front,“ doplnili meteorologové.