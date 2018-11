Golfová noha není důvod pro potrat. Léčba je možná, je ale třeba začít včas

O víc než polovinu dětských pacientů s golfovou nohou se lékaři starají na pražské Bulovce, ročně tu mají 50 až 70 případů. Jedním z malých pacientů je Sebastian, který se narodil teprve před měsícem. Že bude mít chlapec golfovou nohu, věděli jeho rodiče už od dvacátého týdne těhotenství. „Chvíli trvalo, než jsem to rozdýchala, ale řekla jsem si, že to tady spraví,“ říká jeho matka Zuzana Štumpová.

Poškození latinsky nazvané Pes equinovarus (zkratka PEC) je vůbec nejčastější vrozená ortopedická vada nohy. Dříve byla častěji nazývána „koňská noha“, ale v současné době se ustálil výraz „golfová noha“ pro podobnost postižené nožky s golfovou holí.

„Pakliže by se ta vada neléčila, tak by ty děti v dospělosti vůbec nemohly chodit. Občas se nám to stane, že přijde tak zanedbané dítě, že našlapuje na hřbet té nohy,“ říká Martin Ošťádal z Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.