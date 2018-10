Newsroom ČT24 se zabývá novinářskými návraty. Z redakce do PR nebo politiky, vede ale cesta zpět?

Může se ale takový novinář pro novináře vrátit zpátky do redakce? O to se teď pokouší bývalá mluvčí pražského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Nejprve pracovala jako zpravodajka České tiskové kanceláře, kde se věnovala justičním tématům. Poté 11 let komunikovala se svými bývalými kolegy jako hlas pražských státních zástupců. Nyní nastupuje jako editorka v deníku Právo.

„Obecně je návrat od komerční komunikace, tedy z PR nebo z firmy do novinařiny špatný postup, ta cesta by měla být jednosměrná,“ uvádí Bystrov. Přesto se to však děje, podobných přesunů z médií do PR je jen od začátku roku minimálně šest. Může si takový novinář a celá redakce, která ho zaměstná, zachovat nestrannost a důvěryhodnost? Existují vůbec případy, kdy takový přesun naopak funguje? Jaké musí být jeho podmínky? I tomuto tématu se věnuje nedělní vydání Newsroomu ČT24.