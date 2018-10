Senátní duel v Praze 8: Efektivní výdaje státu i lepší vzdělání sester a lékařů

Představte prosím dvě věci z vašeho programu, se kterými kandidujete a které chcete v Senátu prosadit.

Lukáš Wagenknecht: Primárně to je věc, kterou se zabývám už přes patnáct let. Je to nastavení efektivních pravidel pro veřejné výdaje státu, abychom utráceli lépe a peníze, které utratíme, aby se používaly na jiné věci, například na důchody nebo dálnice. Funguje to dlouhá léta například v Londýně, Holandsku nebo v Kanadě. Na začátku se musí nastavit jasná pravidla, která pak budou vymahatelná. Pak bude vymahatelná i jasná odpovědnost politiků a úředníků. Dále je to oblast vymahatelného střetu zájmu politiků, aby to nebylo de facto jen na papíře. Šlo by o zákon, který mám již napsaný.

Druhá věc se týká oblasti byrokracie, protože podnikám už přes deset let. I podle posledních průzkumu stále více roste zátěž podnikatelů. Když přijde jakýkoliv zákon do Senátu, je třeba tyto věci hlídat a maximálně minimalizovat, aby neprobíhaly. Úředníci a politici něco navrhují, ale v reálu to může být úplně jinak.

Pavel Dungl: Prosadit bych chtěl to, co mě v mém oboru nejvíc bolí a pálí, a to je nedostatek zdravotních sester. S tím souvisí změna zákona, který upravuje jejich vzdělávání. Opět bych sestrám vrátil čtyřleté středoškolské vzdělání a chtěl bych, aby měly po škole právo samostatně pracovat. Být třeba i pod dozorem zkušené sestry, ale aby mohly třeba sloužit noční služby, samostatně píchat injekce nebo odebírat krev. Druhá věc je problém postgraduálního vzdělávání lékařů. Měli jsme poměrně ucelený fungující systém přijímaný dobře i v Evropě, ale velkoryse jsme ho odmítli.