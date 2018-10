Senátní duel v Chomutově: Problémy na sídlištích i málo lékařů a sester

Více bych se asi chtěl zaměřit na problémy na sídlištích, které trápí celý pás pod Krušnými horami. Přestože vzhledově sídliště mnohdy vypadají lépe než před lety, problémy se tam velmi stupňují. Je to tikající bomba, se kterou musíme pracovat, pokud nemá být problém výrazně horší. Důležité je posílit pravomoci sdružení vlastníků jednotek. Sdružení se často dostávají do problémů, když část bytů vlastní obchodníci s chudobou, kteří tam stěhují krátkodobé nájemce. Dostávají příspěvky od státu, ale neodvádí příspěvky například do fondu oprav nebo poplatky za energie. Když se potom byty dostávají například do exekucí, ostatní vlastníci by o tom předem měli být informováni, aby se s nimi počítalo. Zákon na to už pamatoval, trochu se to zlepšuje, ale pořád je tu hodně práce.

- ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem - bývalý dlouholetý ředitel Podkrušnohorského zooparku v Chomutově - rodák z Kadaně vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně - poté prošel odbornými stážemi v řadě českých zoologických zahrad - studoval veterinární medicínu v tropických a subtropických oblastech - v září 1990 nastoupil do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, v letech 1992–2008 jej vedl - v letech 1998–2014 byl zastupitelem Chomutova - v letech 2006–2010 poslancem za Stranu zelených - v letech 2010–2012 byl prvním místopředsedou Strany zelených - v letech 2012–2014 byl také zastupitelem Ústeckého kraje - v roce 2012 se těsně nedostal do druhého kola senátních voleb v Chomutově - v roce 2014 neuspěl na kandidátce Strany zelených ve volbách do Evropského parlamentu - v prosinci 2012 vyhrál konkurz na ředitele ZOO Dvůr Králové - je ženatý, má dvě děti

Martina Chodacká: Do financování kampaně se zapojilo především hnutí ANO, to byla větší část prostředků, a poté i moji podporovatelé v soukromí. Částka se pohybuje zhruba kolem šesti set tisíc korun.

Senát sehrává důležitou roli v případě přijímání ústavních a volebních zákonů. Bez jeho souhlasu je není možné změnit. Je z vašeho pohledu potřeba českou ústavu v současnosti nějak měnit?

Martina Chodacká: To asi neovlivním já. Je potřeba, aby se s tím člověk dobře seznámil. Není tak jednoduché něco zamítnout nebo změnit.

Přemysl Rabas: Už když jsem byl v Poslanecké sněmovně, tak mě trápilo, že je příliš mnoho zákonů, změn, často přílepků. Pokud se ústavy týká, byl bych nesmírně opatrný v tom, aby se do nejdůležitějšího zákona zasahovalo. Zásahy do ústavy by měly být naprosto výjimečné.

Měl by tou výjimkou být například zákon o obecném referendu nebo přímé volbě starostů?

Přemysl Rabas: Nejsem si jistý, že přímá volba starostů by přinesla něco pozitivního. Je to příliš složitý zásah do celého systému zastupitelství. Návrh zákona o obecném referendu bych velmi dobře studoval. Obecně ale jsem pro takový prvek přímé demokracie.

Martina Chodacká: Chce to hluboké zamyšlení a prozkoumání. Není to tak jednoduché. Je to samozřejmě principem demokracie, ale mělo by to být všechno dobře promyšlené, aby se to nakonec neobrátilo proti nám.

V souvislosti se změnami ústavy se diskutuje i o změnách volby do Senátu. Měl by se nějak měnit systém volby českých senátorů? A pokud ano, jak?

Martina Chodacká: Pokud někdo vymyslí něco lepšího, určitě by se to změnit mohlo. Senátní volby by například mohly probíhat současně s těmi komunálními a být třeba jen jednokolové.

Přemysl Rabas: Současný stav je správný. Můžeme se pokusit zvednout volební účast ve druhém kole, ale nemělo by to být zasahování do způsobu volby jako takové.