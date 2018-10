Senátní duel v Sokolově: Podpora hospicové péče i problematika exekucí

Miroslav Balatka: Rád bych se zaměřil na problematiku exekucí, které trápí lidi z našeho regionu. Nejednalo by se o návrh nového zákona, ale o drobnou úpravu daňového zákona, který by pomohl lidem v exekuci, kteří chtějí pracovat, a zlepšil by jejich pozici na pracovním trhu. Dnes, pokud takového člověka zaměstnává firma, tak spolu se zaměstnáním musí vyplňovat spoustu papírů a hlášení směrem k exekutorům. Pokud je exekutorů více, tak každému zvlášť. Pokud nedodrží lhůty na dodání těchto dat, může být pokutována částkou až kolem padesáti tisíc. Pro firmu je to veliká zátěž. Pokud máme vedle sebe člověka s exekucí a bez exekuce a firma si může vybrat, samozřejmě přijme člověka bez exekuce.

Renata Oulehlová: V Senátu bych chtěla pracovat zejména v sociální oblasti a zdravotnictví. Nejvíc mě tíží, a prolíná se to do obou sfér, hospicová péče, mobilní hospice, paliativní péče. Prostě to, jak umožnit lidem lépe odejít z tohoto světa.

- místostarostka Sokolova, zakladatelka dobrovolnického centra Střípky; - do komunální politiky vstoupila v roce 2014, kdy se stala místostarostkou v Sokolově; - v gesci má sociální oblast, školství, sport a kulturu; - do hnutí ANO vstoupila podle svých slov „po zralé úvaze, věřím panu Babišovi a vidím, jak se hnutí ANO daří věci napravovat“; - od roku 2016 je také zastupitelkou Karlovarského kraje; - v lednu 2003 založila dobrovolnické centrum Střípky, které pomáhá v těžkých chvílích nemocným a dříve narozeným lidem; - v roce 2015 spoluzakládala Domácí hospic Motýl; - je vdaná, má dva syny a vnučku; - ráda cestuje, nadále působí jako dobrovolník nejen v centru Střípky.

Pojďme konkrétněji, protože tendence se tu objevují. Například je určitá snaha přijmout zákon o obecném referendu. Šlo by o ústavní zákon, který by senátoři museli schválit třípětinovou většinou.

Renata Oulehlová: Za sebe bych tento zákon určitě nepodpořila. Myslím, že se to může lehce zneužít. Když se podíváte na volební účast, třicet procent není mnoho, aby tak malé množství lidí rozhodovalo, je pro mě spíše nebezpečné.

Miroslav Balatka: Referendum jako takové na místní nebo komunální úrovni považuji za velmi dobrý nástroj. Co se týká obecného referenda, tam si myslím, že je to velmi jednoduše zneužitelný nástroj. Mimo jiné i kvůli nízké volební účasti. Zákon by musel mít takové parametry, že podle mého názoru by se nemělo týkat mezinárodních otázek a zařazení České republiky v rámci organizací typu EU a NATO. Mělo by zde být i minimální kvórum účastníků referenda, myslím, že padesát procent.

V souvislosti se změnami ústavy se diskutuje i o změnách volby do Senátu. Měl by se nějak měnit systém volby českých senátorů? A pokud ano, jak?

Renata Oulehlová: Než došlo na tyto senátní volby, říkala jsem si, že by bylo dobré, aby byly volby jednokolové. Po tom výsledku jsem ráda, že je volba dvoukolová. Kandidátů je mnoho, potom se oddělí dva směry a volič si může zvolit kandidáty, kteří už prošli sítem.

Miroslav Balatka: Úvahy o jednokolové volbě do Senátu mi nepřijdou vůbec špatné. Pvní kolo jsem vyhrál, lidé mi klepali po ramenou, že už je to doma. Ale říkal jsem jim, že je ještě druhé. Spousta lidí to ale ani neví. Vzhledem k tomu, že už nechodí pro druhé kolo volební lístky do schránek, volební účast vypadá, jak vypadá. Určitá změna v tomto směru by nebyla špatná, nevím, jestli jednokolová. Senát je důležitou součástí českého právního systému, nízkou účastí ve druhém kole ale mnohdy někteří snižují důvěryhodnost Senátu. Je to příliš složité, nějaké zjednodušení by si to zasloužilo.

Pojďme krátce i k otázce přímé volby starostů. Ve sněmovně existují návrhy, byť zatím ne s příliš velkou podporou.

Renata Oulehlová: Má čtyřletá zkušenost z komunální politiky, současně dva roky jsem krajská zastupitelka, tak za mě rozhodně nevolit starosty ani hejtmany napřímo. Neumím si představit, že lidé pošlou na radnici nebo na kraj jednoho nominanta, který pak nebude mít podporu kolegů v zastupitelstvu, v radě. Takový člověk by byl spíš nešťastný, než že by mohl něco pro nás všechny vykonat. Není to dobrý nápad.

Miroslav Balatka: Také myslím, že to opravdu není dobrý nápad. Může se tam dostat člověk, který nemá podporu v politických stranách. Ve vedení města nebo kraje musí v radě panovat nějaký konsenzus. Není to dobrý nástroj. Je to trochu takové to řídit stát jako firmu. Nemyslím si, že to lze a že stát je firma.