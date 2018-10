„Když nic neskončí, nemůže nic začít," oznámil Foldyna z ČSSD rezignaci na stranické funkce

Výsledek ČSSD v regionu, kde kandidoval, Foldyna označil za „tragickou záležitost“. „Dostali jsme tady poprvé nářez, jaký jsme nikdy nedostali. V okrese Děčín jsme se třeba ve Varnsdorfu nedostali ani do zastupitelstva, v Rumburku, kde jsme vyhrávali volby, máme tři zastupitele. My jsme uspěli snad jenom… teda uspěli, přežili v Jílovém.“

„Je to tragická záležitost a já vím, proč se to stalo. Člověk uzavírá pořád kompromisy, které by uzavírat neměl. I uvnitř regionu se někdy člověk musí dohodnout. Vy jste to viděl jinak, nešlo to a ono se to potvrdilo. Nechci to ale teď rozebírat,“ doplnil Foldyna s tím, že jde čistě o jeho rozhodnutí.