Strany týden před volbami finišují s kampaněmi. Policie vytipovala problémová místa, na která se zaměří

V případěrozhodují o podobě předvolební kampaně jednotlivé krajské organizace. Jeho reklamy se objevily na tramvajích a tváře ANO jsou vidět i na billboardech. „Já samozřejmě pokud mám čas, ve večerních hodinách nebo přes víkend, tak mohu podpořit naše kandidáty,“ uvedl předseda hnutí Andrej Babiš.

Na předvolební billboardy sází také občanští demokraté. Stejně tak jejich kandidáti oslovují voliče i napřímo. Nic by se na tom nemělo měnit ani v posledních dnech před volbami. „Mně opravdu nejde jenom o čísla. Jde mi i o to, abychom se mohli i účinně podílet na správě obcí, abychom mohli uskutečnit náš program,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

Piráti sází hlavně na kontaktní kampaň: pro volby připravili například vlastní noviny. Za úspěch by považovali, pokud by měli dost senátorů na vlastní klub. A věří si i v případě obsazení radnic a magistrátů. „Je to kontaktní kampaň. Ale ta u nás spočívá v tom, že ty akce a stánky venku skutečně dělají naši kandidáti a baví se s lidmi,“ vysvětluje předseda Pirátů Ivan Bartoš.