Spor o zveřejňování cen léků může vést až k zastavení dodávek do nemocnic

V lékárnách se pacienti dozvědí cenu okamžitě, ceny léků podávané lidem v nemocnicích byly ale až donedávna tajné. Farmaceutické firmy je považují za obchodní tajemství. Ministr Vojtěch ale začátkem září rozhodl, že je státní nemocnice zveřejní: „Skutečně chci, aby v tomto směru bylo nakupování transparentní, abychom měli přehled,“ konstatoval.

Přinejmenším šest koncernů ale nyní poslalo do nemocnic žádost, aby s odtajňováním cen přestaly. V opačném případě některé firmy hrozí, že léky přestanou dodávat. Všech šest firem patří do Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Její šéf Jakub Dvořáček potvrzuje, že myslí hrozby vážně. „Je tam i varianta, že by smlouvy vypověděly a nebyly ochotny dodávat léčivé přípravky za těchto podmínek,“ řekl ČT.